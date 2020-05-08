【附購買連結】$97.5/50個! 實惠開售第 4 輪 CareHK 港產 Level 1口罩！即時網上登記訂 20 萬個 記者實測成人．兒童口罩

實惠 Pricerite 早前曾三度公開發售 CareHK 香港製造口罩，可惜名額有限始終有人抽不到。 實惠再次開售第 4 輪共 20 萬個 CareHK 成人及兒童口罩。有興趣的朋友同樣需要進入系統登記抽籤，名額合共 4,000 位。

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今次實惠開售的是「CareHK 成人口罩（50 個裝）」以及「CareHK 兒童口罩（50 個裝）」，達 ASTM Level 1，BFE 跟 PFE 均大於 98%，售價均為 $97.5 一盒。有興趣的朋友記得在 5 月 8 日中午 12:00 至 5 月 10 日晚上 11:59 期間到官網進行登記。

注意，每人只限登記 1 次，而於之前三次登記抽籤不成功的名單將自動參加本次抽籤。中籤人士將於 5 月 13 日收到手機短訊通知，並可於 5 月 14 至 5 月 17 日到揀選分店取貨。

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▲ 記者今次訂購十分輕鬆，登入網址後即可填寫內容

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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