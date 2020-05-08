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【疫市營商】藥房變家品店・口罩價格回落　疫情緩和掀上水藥房結業潮？

業界頭條 20:49 2020/05/08

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新冠肺炎肆虐，疫情初期香港一度出現口罩荒，市面上更有售價過千元的口罩；但隨著本地口罩供應穩定，加上政府早前宣布派發可重用 60 次的 CuMask，藥房口罩售價持續回落。在上水多間藥妝店仍未營業，甚至有原本經營藥房的舖位變成家品店。

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口罩價格比早前回落不少，不用港幣 200 元就有交易。

口罩供應大增 藥房口罩價格跌穿$200

藥房店員鍾先生表示，現時市面上有大量口罩供應，價格相對回落，現時毋須 200 元便可以買到 1 盒口罩。

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藥房變家品店 生意隨時比藥房好

另一藥房東主張女士坦言，若不是剛跟業主續約，早就將藥房「關門大吉」。她指現時不只是零售業寒冬，藥房業也經歷寒冬，每日只得幾單生意，即使平賣口罩也沒有幫助。她又指，早前有藥房結業後變成家品店，店主笑言：「賣家品仲好賺過做藥房」。

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有上水家品店指：「賣家品仲好賺過做藥房！」

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撰文 : 廖淑瑩

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