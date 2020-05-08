【業界有情】新世界再派自家口罩予4類人士 5月18日電話登記

新世界集團早前宣布自設廠房推出「香港製造」口罩，並宣布與多間非牟利機構合作，於 18 區指定中心設置「自助口罩提取機」，免費派發新世界生產的口罩。現時加推第二階段計劃，今次新增 9 間合作機構，提取機更遍佈全港 18 區。當中 4 類人士可以在 5 月 18 日至 5 月 22 日期間以電話登記，中籤結果將會在 6 月公布。

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增設 18 部口罩提取機

新世界集團首輪「自助口罩提取機」計劃，反應熱烈，共接獲逾萬人次申請 ; 集團宣布推出第 2 階段計劃，在新一批指定中心增設 18 部「自助口罩提取機」，合資格人士可向 9 間非牟利機構的指定中心登記，成功申請人士可獲發「口罩提取卡」，持卡者可於連續 10 星期內，每周以自助方式免費獲取新世界生產的口罩 (1 包 5 個) 。

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▲ 合資格的4類人士可領取免費口罩

中籤結果將於6月公布

合資格的 4 類人士需要為香港永久居民，包括現正領取綜援、全額在職家庭津貼、長者生活津貼或傷殘津貼的人士。合資格人士可按所住地區致電參與計劃的中心登記。如登記人數超過預留名額，將會進行抽籤，中籤人士將於 6 月 1 日至 12 日期間獲有關機構通知，屆時需預約遞交證明文件，包括身分證、仕住址證明及接受政府經濟援助的證明。

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