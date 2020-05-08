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【疫市營商】港人熱捧口罩變時裝！中衛轉攻零售市場轉型成功

商管策略 17:21 2020/05/08

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新冠肺炎肆虐，各地曾經出現口罩荒，台灣更全面禁止口罩出口。當地口罩商「中衛」更以彩色口罩打響名堂，獲不少港人追捧。原本只作醫療用途的口罩，竟成為公司品牌轉型的重要一役，甚至令公司出產的口罩成為時尚配搭。

為生存轉戰B2C市場

中衛出產的口罩顏色多多，其至推出炫霓紫、櫻桃紅、青蘋綠等搶眼的色系，成功引起網民熱議。這些顏色鮮艷的口罩，其實是中衛近年品牌轉型的重要一環。為了在口罩製造業中生存，品牌主張「破壞式創新（Disruptive Innovation）」，以往公司專注 B2B 市場，有 6 至 7 成產量供應給醫院，並以投標方式進行；但隨著原料價格年年增加，「中衛」難以在醫療用品市場競爭，如不改變市場定位，公司處境只會變得艱難，因此公司決定向 B2C 零售市場發展。

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中衛更與台灣女星謝金燕合作推出蕾絲口罩

彩色口罩吸引不同年齡層 

中衛憑著本土生產的優勢，在零售市場潛力巨大。為了接觸不同客群，公司剛推出彩色口罩跟時尚雜誌《men’s uno》合作，就是為了奠定流行、時尚的品牌基礎。現時公司主要在社交平台及網購平台推廣，而口罩的客戶群由 10 多歲的高中生到 40、50 歲的上班族都有。自中衛轉戰零售市場後，以往營業額有 8 成來自外銷，現時卻是以內銷為主，佔 7 成營業額，凸顯本土零售市場的重要性。

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公司早年推出冬季限定口罩的星空雪花口罩

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Photo：CSD 中衛 Facebook

撰文 : 廖淑瑩

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