【疫市營商】主打中小企及家庭客撼贏CUMask？ 港產ASTM Level 2口罩低至1.66元一個

最近又有港產口罩準備開賣，價格更低至港幣 1.66 元 1 個！港產品牌皓淨口罩（Hygiene Mask）在官方網站表示，將在明日（５ 月 9 日）公布詳細購買方案。據悉，公司是次採按月供貨制，分為 6 個月、12 個月及 24 個月出貨，出貨日期為 5 月 28 日至 6 月 3 日。

皓淨口罩公司廠房位於新界大埔，設有無塵車間符合 ISO 14644-1 、ISO Class 8 標準，4 部全自動平面口罩一拖二生產設備，預計每月可生產逾 600 萬個口罩，口罩並符合美國 ASTM Level 2 認證。

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皓淨口罩 Hygiene Mask 口罩規格

一次性三層過濾防護口罩（成人）

符合美國標準 ASTM F2100 Level 2

細菌過濾效率（BFE）≥ 99%

微粒過濾效率（PFE）≥ 99%

病毒過濾效率（VFE）≥ 99%

防飛沫、防病毒、防花粉、防灰塵

符合空氣交換壓力差測試

符合阻燃性測試

皓淨口罩表示，會採用按月供貨訂購模式，客戶可選擇 6 個月、12 個月或 24 個月的方案，可選每月 1 盒或 2 盒，口罩每個價格更低至港幣 1.66 元，採用順豐到付。公司預計會在５ 月 9 日公布購買方案，預售日期為 5 月 11 日至 5 月 12 日，發貨日期為 5 月 28 日至 6 月 3 日，根據客人定單時間按順序發貨。

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▲ 皓淨口罩早前跟北河同行合作，派發口罩予有需要人士。

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Photo：Hygiene Mask 皓淨口罩 Facebook