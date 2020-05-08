【疫市營商】主打中小企及家庭客撼贏CUMask？ 港產ASTM Level 2口罩低至1.66元一個

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最近又有港產口罩準備開賣，價格更低至港幣 1.66 元 1 個！港產品牌皓淨口罩（Hygiene Mask）在官方網站表示，將在明日（５ 月 9 日）公布詳細購買方案。據悉，公司是次採按月供貨制，分為 6 個月、12 個月及 24 個月出貨，出貨日期為 5 月 28 日至 6 月 3 日。
皓淨口罩公司廠房位於新界大埔，設有無塵車間符合 ISO 14644-1 、ISO Class 8 標準，4 部全自動平面口罩一拖二生產設備，預計每月可生產逾 600 萬個口罩，口罩並符合美國 ASTM Level 2 認證。
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皓淨口罩 Hygiene Mask 口罩規格
皓淨口罩表示，會採用按月供貨訂購模式，客戶可選擇 6 個月、12 個月或 24 個月的方案，可選每月 1 盒或 2 盒，口罩每個價格更低至港幣 1.66 元，採用順豐到付。公司預計會在５ 月 9 日公布購買方案，預售日期為 5 月 11 日至 5 月 12 日，發貨日期為 5 月 28 日至 6 月 3 日，根據客人定單時間按順序發貨。
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Photo：Hygiene Mask 皓淨口罩 Facebook
撰文 : 廖淑瑩