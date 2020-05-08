【半價發售】樓上有現貨口罩賣! 小童3D款$69盒/成人款$79盒

新冠肺炎疫情有緩和，但對口罩需要仍很大。零售商樓上早前在網上以平價賣口罩，引來不少人訂購(按此瀏覽詳情)。原來現時仍有口罩賣，而且更加入十分搶手的小童 3D 款口罩。

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現時樓上正在進行推廣，只要買家在店內購物每滿 $100 、燕窩類等產品要 $1,000 (詳細請參閱店內宣傳單張)，即可以用換購價購買樓上成人/小童口罩一盒。每人每日最多換6盒。

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成人口罩規格

-成人三層口罩(一盒50個)

-BFE > 95%

-中國製

-換購價:$79 (原價$180)

▲ 樓上成人三層口罩(一盒50個)

【港產口罩】Yellow Factory 今日開賣歐盟EN14683-01 認證口罩 售$150/ 60個

小童口罩規格

-小童 3D 三層口罩(一盒30個)

-BFE > 95%

-中國製

-換購價:$69(原價$152)

▲ 樓上小童三層口罩(一盒50個) (網民圖片)

▲ 樓上小童三層 3D口罩(一盒50個) (網民圖片)

樓上地址資料按此

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