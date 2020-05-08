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【半價發售】樓上有現貨口罩賣! 小童3D款$69盒/成人款$79盒

行內熱話 04:38 2020/05/08

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新冠肺炎疫情有緩和，但對口罩需要仍很大。零售商樓上早前在網上以平價賣口罩，引來不少人訂購(按此瀏覽詳情)。原來現時仍有口罩賣，而且更加入十分搶手的小童 3D 款口罩。 

【一文看清】12 大連鎖商戶+小店最新口罩供貨免費派詳情 供貨情況即日【不斷更新】 <<<唔想錯過口罩開賣請 Bookmark 

現時樓上正在進行推廣，只要買家在店內購物每滿 $100 、燕窩類等產品要 $1,000 (詳細請參閱店內宣傳單張)，即可以用換購價購買樓上成人/小童口罩一盒。每人每日最多換6盒。

 【其他內容】Oxyair Mask 更新下周口罩開賣詳情! VFE/BFE/PFE >99% 口罩售 $125/50個

 成人口罩規格
-成人三層口罩(一盒50個)
-BFE > 95%
-中國製
-換購價:$79 (原價$180)

樓上成人三層口罩(一盒50個)

【港產口罩】Yellow Factory 今日開賣歐盟EN14683-01 認證口罩 售$150/ 60個

小童口罩規格

-小童 3D 三層口罩(一盒30個)
-BFE > 95%
-中國製
-換購價:$69(原價$152)

樓上小童三層口罩(一盒50個) (網民圖片)

樓上小童三層 3D口罩(一盒50個) (網民圖片)

 樓上地址資料按此

 → SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」：http://bit.ly/33C83cZ 

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撰文 : 張文啟

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