【開賣注意!】屈臣氏推 WatsMask Level 2 港產口罩! $69.9 盒口罩已開始率先訂購?

新冠肺炎疫情有緩和，但對口罩需要仍很大。屈臣氏早前公布推出港產口罩 WatsMask，吸引大量市民注意，全因它規格佳、售價低至 $69.9 盒 (免費升級規格按此瀏覽)。但屈臣氏至今尚未發布開售日期，但有網民欲收到 WatsMask 口罩已可率先登記的資料。

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昨晚有不少網民在 FB 群組報料，指已可以先到先得的方式訂購 $69.9 盒的屈臣氏 WatsMask 口罩。網民表示，已收到 SMS，只需要按下連結進入網頁登記，即可以搶先一步訂購屈臣氏 WatsMask 口罩，結果會在 5 月 14 日公布。

▲ 屈臣氏推 WatsMask Level 2 港產口罩

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原來此 SMS 是由 MoneyBack 易賞錢發出，如果閣下是易賞錢會員，就有機會收到，而且更可以 $69.9 購得 (正價為 $79.9)。因為易賞錢特選了部分 VIP 會員發出此 WatsMask 口罩訂購信息。如果大家都是易賞錢會員，記得檢查 SMS 信箱，避免錯過搶先購得屈臣氏 WatsMask 口罩的機會!

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▲ MoneyBack 易賞錢發出的 SMS(網民圖片)

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