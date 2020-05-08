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【開賣注意!】屈臣氏推 WatsMask Level 2 港產口罩! $69.9 盒口罩己開始率先訂購?

行內熱話 03:37 2020/05/08

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新冠肺炎疫情有緩和，但對口罩需要仍很大。屈臣氏早前公布推出港產口罩 WatsMask，吸引大量市民注意，全因它規格佳、售價低至 $69.9 盒 (免費升級規格按此瀏覽)。但屈臣氏至今尚未發布開售日期，但有網民欲收到 WatsMask 口罩已可率先登記的資料。

【一文看清】12 大連鎖商戶+小店最新口罩供貨免費派詳情 供貨情況即日【不斷更新】 <<<唔想錯過口罩開賣請 Bookmark 

昨晚有不少網民在 FB 群組報料，指已可以先到先得的方式訂購 $69.9 盒的屈臣氏 WatsMask 口罩。網民表示，已收到 SMS，只需要按下連結進入網頁登記，即可以搶先一步訂購屈臣氏 WatsMask 口罩，結果會在 5 月 14 日公布。

屈臣氏推 WatsMask Level 2 港產口罩

【其他內容】Oxyair Mask 更新下周口罩開賣詳情! VFE/BFE/PFE >99% 口罩售 $125/50個

原來此 SMS 是由 MoneyBack 易賞錢發出，如果閣下是易賞錢會員，就有機會收到，而且更可以 $69.9 購得 (正價為 $79.9)。因為易賞錢特選了部分 VIP 會員發出此 WatsMask 口罩訂購信息。如果大家都是易賞錢會員，記得檢查 SMS 信箱，避免錯過搶先購得屈臣氏 WatsMask 口罩的機會! 

【港產口罩】Yellow Factory 今日開賣歐盟EN14683-01 認證口罩 售$150/ 60個

MoneyBack 易賞錢發出的 SMS(網民圖片)

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撰文 : 張文啟

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