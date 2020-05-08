【附訂購連結】Yellow Factory 今日開賣歐盟EN14683-01 認證口罩 售$150/ 60個 記者實測訂購

新冠肺炎疫情有緩和，但對口罩需要仍很大。香港口罩廠 Yellow Factory 在 FB 表示，將開始第二輪的口罩訂購。(上次開售和廠方詳情按此瀏覽)

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Yellow Factory 表示，口罩預售期由 5 月 8 日下午 2 點至 5 月 10 日下午 6 點止 。

口罩登記網址>>>

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▲ Yellow Factory 歐盟EN14683-01 認證口罩

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口罩開售資料

-歐盟EN14683-01三層口罩

-BFE（細菌過濾效率）≥99%

-售價：$150/ 60個

-預售名額：10,000名

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▲ Yellow Factory 歐盟EN14683-01 口罩已通過測試

▲ 記者登入網址十分流暢，只需填入4 項資料即可訂購。

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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