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【港產口罩】Yellow Factory 今日開賣歐盟EN14683-01 認證口罩 售$150/ 60個

行內熱話 03:00 2020/05/08

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新冠肺炎疫情有緩和，但對口罩需要仍很大。香港口罩廠 Yellow Factory 在 FB 表示，將開始第二輪的口罩訂購。(上次開售和廠方詳情按此瀏覽

【一文看清】12 大連鎖商戶+小店最新口罩供貨免費派詳情 供貨情況即日【不斷更新】 <<<唔想錯過口罩開賣請 Bookmark 

Yellow Factory 表示，口罩預售期由 5 月 8 日下午 2 點至 5 月 10 日下午 6 點止 。廠方暫未提供訂購登記連結。 

Yellow Factory 歐盟EN14683-01 認證口罩

【其他內容】Oxyair Mask 更新下周口罩開賣詳情! VFE/BFE/PFE >99% 口罩售 $125/50個

口罩開售資料
-歐盟EN14683-01三層口罩
-BFE（細菌過濾效率）≥99%
-售價：$150/ 60個
-預售名額：10,000名

【其他內容】 售 $69.9 起有 ASTM Level 2!屈臣氏WatsMask 港產口罩規格大升級

Yellow Factory 歐盟EN14683-01 口罩已通過測試

 【其他內容】 港牌Savewo 救世口罩即日開賣! Type IIR 認證口罩售 $68 盒起 VFE/BFE>99% PFE>95%

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撰文 : 張文啟

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