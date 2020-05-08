【CuMask 致命問題】K Kwong 拆解銅芯抗疫口罩 3 大問題 濾芯太小不阻隔細菌飛沫

早前化學博士 K Kwong（鄺士山）接受本報訪問，分享對政府全民派發可重用口罩－CuMask 銅芯抗疫口罩措施的看看法，以及提出對這款口罩的 3 大疑問。K Kwong 接受電台節目訪問，也提及這款口罩存在 3 大致命設計問題。想知更多的話，就要花點時間看看下文。

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基於科學事實分析

K Kwong 表示自己不懂政治，只基於科學事實分析品評銅芯抗疫口罩。他表示資料中提及這款可重用口罩是可以清洗，而當他看過有關數據後，相信這一點是真的，是可以重用的。不過在於他作為 HK Mask 可換式口罩發明者的角度而言，他認為銅芯抗疫口罩存在 3 大致命設計問題。

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問題 1）：濾芯面積太小

K Kwong：「第 1 個問題是濾芯面積太小。」假設濾芯需要替換的話，需把濾芯取出再放入，可是濾芯濾芯面積遠比口罩面積小，意味當用家放入濾芯時，濾芯位置不是在中間，又或者濾芯叠起來，沒有完全平放的話，那麼空氣或沒有經過濾芯便直接被用家吸入，這是一個頗麻煩的問題來的。其實現時不少可換式口罩濾芯都出現同樣問題，當中不如即棄外科口罩，濾芯面積定跟口罩本身面積相稱。

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問題 2）：對氧化銅之關注

K Kwong 坦言不會使用這款口罩，原因是他對銅芯抗疫口罩所用之氧化銅有 concern，而這也是第 2 個問題所在。「雖然氧化銅本身無毒，但當氧化銅變成微粒（變成微粒才可加大接觸面，才能發揮其抑制細菌、常見病毒和其他有害物質等功效），就有難題是需要解決的，就是怎樣才能防止微粒吸進肺部。而他提到因不知氧化銅微粒是以那種方式跟口罩結合，如以納米形式存在是更為危險的，安全問題存疑。」

他補充，微粒跟纖維是兩種不同的物質，纖維是呈長形，難於吸進肺部，但如為微粒是呈細小粉末狀，就可能吸進肺部都不自知。如氧化銅微粒吸進肺部後，當中只會積聚在肺內，無法排出，久而久之或讓肺部纖維化，對身體構成嚴重影響，直言以上問題是源於設計錯誤。

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問題 3）：對規格所提之效用存疑

K Kwong 提及的第 3 個銅芯抗疫口罩問題，是懷疑產品是否真能達到規格所提的「可以抑制細菌、常見病毒和其他有害物質」功效。依他愚見，一般即棄外科口罩沒有防菌、防病毒用途，因為口罩通常是用完即棄，即使是可重用口罩，都只是使用數小時便要清洗，那麼要把防菌、防病毒元素加到口罩是沒有太大作用，即使真有防菌、防病毒元素，當中也非三數分鐘就可將之殺滅的事情，最終細菌、病毒都可能是被用家吸回。

濾芯如 Condom 一定不清洗重用

至於不少市民關心這款可重用口罩的清洗護理問題，K Kwong 以之前研發 HK Mask 可換式口罩的經驗所得，就是濾芯一定不清洗重用，正如避孕套不會洗淨再用一樣。如覺得每次換濾芯不環保的話，大可以竹製紙巾或其他環保物料代替。

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