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【免炒價】5G 上台送 Switch 機連《動森》遊戲 csl 推 Switch 出機優惠計劃

行內熱話 01:15 2020/05/08

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疫情期間，不少人都選擇留家防疫，打機變成家庭親子活動，也令 Switch 大賣，加上大熱遊戲《集合啦！動物森友會》上市，令本港出現 Switch 炒風。正當 game 迷諗緊如何購買 Switch 之際，香港電訊旗下 csl 就把握機會，順手推銷 5G 服務，推出任天堂 Switch 機優惠。

【一文看清】12 大連鎖商戶+小店最新口罩供貨免費派詳情 供貨情況即日【不斷更新】 <<<唔想錯過口罩開賣請 Bookmark 

csl 推出「Nintendo Switch主機 x 5G優惠服務計劃」，明天（8 日）起，客戶選用低至 $274 元 5G 月費計劃（8GB），就可以獲送 Switch Lite 一部連《集合啦！動物森友會》盒裝遊戲。

但大家留意，Switch Lite 版只可流動使用，不可連接至電視機以大畫面打機。如果要接駁至大電視，就要選用較貴的月費計劃，如月費 $305 的計劃（8GB），就可獲得紅藍配色 Switch 主機或《動森》特別版主機連盒裝遊戲。所有月費計劃均不需支付 Switch 機價，惟要支付預繳，另有供大專生的月費計劃，同樣可獲贈 Switch 或 Switch Lite。

【附直購連結】現貨唔駛四圍撲! 惠康網店有人氣港牌 Protector 口罩原價發售

Switch 連集合啦！動物森友會

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【其他內容】Oxyair Mask 更新下周口罩開賣詳情! VFE/BFE/PFE >99% 口罩售 $125/50個

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撰文 : 蔡子峰

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