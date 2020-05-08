【限時優惠】Movenpick 雪糕只售 $18 OK 便利店大特賣

雖說市道不佳，但夏日炎炎，最好當然是嘆番杯冰凍的雪糕消暑。OK 便利店推出 Movenpick 雪糕杯優惠，以抗疫價平賣雪糕。

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OK 便利店由 5 月 8 日 早上 7 點至 5 月 10 日一連 3 日，推出 Movenpick 雪糕杯優惠，100 毫升裝的瑞士 Movenpick 雪糕杯，現只需 $90 就有 5 杯，平均計每杯只需 $18，仲有多款口味供大家選購。喜歡食雪糕的朋友，不要錯過喔，數量有限，售完即止。

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▲ Movenpick 雪糕只售＄18 OK 便利店限時優惠

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