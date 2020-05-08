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【限時優惠】Movenpick 雪糕只售 $18 OK 便利店大特賣

行內熱話 00:55 2020/05/08

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雖說市道不佳，但夏日炎炎，最好當然是嘆番杯冰凍的雪糕消暑。OK 便利店推出 Movenpick 雪糕杯優惠，以抗疫價平賣雪糕。

【一文看清】12 大連鎖商戶+小店最新口罩供貨免費派詳情 供貨情況即日【不斷更新】 <<<唔想錯過口罩開賣請 Bookmark 

 OK 便利店由 5 月 8 日 早上 7 點至 5 月 10 日一連 3 日，推出 Movenpick 雪糕杯優惠，100 毫升裝的瑞士 Movenpick 雪糕杯，現只需 $90 就有 5 杯，平均計每杯只需 $18，仲有多款口味供大家選購。喜歡食雪糕的朋友，不要錯過喔，數量有限，售完即止。 

【其他內容】 港牌Savewo 救世口罩即日開賣! Type IIR 認證口罩售 $68 盒起 VFE/BFE>99% PFE>95%

Movenpick 雪糕只售＄18 OK 便利店限時優惠

【附直購連結】現貨唔駛四圍撲! 惠康網店有人氣港牌 Protector 口罩原價發售

 → SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

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撰文 : 蔡子峰

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