新冠肺炎衝擊飲食業，有主打手工意粉的餐廳在疫情初起時轉型，故可成功避險，生意因為外賣暢旺在疫情期間不跌反升。

位於上環 La Casa Bistro 主打高檔西式漢堡，並非一開始便主打外賣快餐。餐廳創辦人 Tom Hui 說：「我過往在中環樓上舖經營私房菜，從事多年飲食行業，後來發現私房菜太過依靠自已做出品，想擴張業務很困難，為了系統化處理食材、控制成本， 我創辦了食物中央工場並在上環開設了主打手工意粉的 La Casa Bistro 。」

【相關文章】靚包裝吸客生意疫市倒升 豬手店：「街坊生意抵食未夠，有特色才能突圍」

▲ La Casa Bistro 創辦人Tom Hui ，以及餐廳新設計的 logo 。

中央工場模式無令 Tom 失望， La Casa Bistro 的生意一直不錯，可惜去年年中發生反修例運動，店舖生意開始下跌，感到危機的 Tom 在去年年底決定不再主打手工意粉，選擇了受眾更大的高檔次漢堡。

Tom 表示，過往店舖為了盈利，小舖裏放了不少枱，空間感較逼，現時就清空店面採用工業風格，小裝修後的店舖到處都充滿著 Tom 的小心思，如將付款處的枱做得比較低，方便客人；又善用了店舖的型狀，讓它看起來更像一間外賣店。為了給人耳目一新的印像更設計全新 logo，主打年輕市場。

【相關文章】叉燒配薑蔥Pizza 融入港式口味薄餅店殺出西環

▲ 意大利肉丸手工意粉，現時店舖還有供應。

換了主打食物，新客當然也要開拓。Tom 苦笑：「那時是 1 月，轉型的第一天，我們生意比之前跌足9 成，之後才慢慢回升，但到 2 月疫情一爆發，生意又再插水。」

幸好 Tom 的食物比起同區高檔次漢堡更抵食，生意才開始慢慢企穩。他說：「例如我們的『西冷漢堡』是用美國安格斯刨成塊狀，代替平時漢堡的免治牛肉扒，多汁美味又有新鮮感。為了迎合年輕人，有些餐我們會改一些有趣的名字，例如主打素食市場的菇類漢堡叫『大姑媽』，豬肉漢堡我們叫『傻豬豬』。」

【相關文章】咖啡店疫市勤換餐單 開發外賣產品吸年青客

▲ La Casa Bistro 與同區同類型店舖相比，性價比更高。

中央工場方面，之前受新冠肺炎疫情影響，之前的到會。婚宴小食等生意全停，惟外賣漢堡讓它起死回生，現時已經可以靠漢堡支撐起自己的開銷。隨著市場對外賣需求愈來愈高， La Casa Bistro 生意愈來愈好，店舖的生意已追回手工意粉時期，對比疫情前的生意更倒升近 3 成。 Tom 相信疫情和緩後，生意有進一步上升的空間，到時便可以將開分店提上日程了。

【相關文章】【疫市營商】只釀Lager破行規 港產手工啤：創業應發揮匠人精神

La Casa Bistro 地址：上環文咸東街2號地舖

一文看清：12 大連鎖商戶+小店最新口罩供貨免費派詳情 供貨情況即日【不斷更新】 <<<唔想錯過口罩開賣請 Bookmark

盡覽香港企業銷售和推廣情報：

→ SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」：http://bit.ly/33C83cZ

立即訂閱專享無間斷美股分析：http://bit.ly/2ZN5x1l