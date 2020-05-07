【疫市營商】健身室中心重開 業界自訂防疫守則增顧客信心

香港新冠肺炎疫情稍見緩和，美容院、戲院、健身中心等 7 類處所周五（5 月 8 日）有條件重開，生意終於出現曙光。為保住飯碗，業界人士群策群力想了不同防疫措施，希望行家能儘量遵守，一榮俱榮。

GMT Fitness 創辦人盧向榮表示，健身室即將解封，為了讓健身室可以順暢經營，令顧客更有信心，健身室正再次全館消毒，他又說：「我們一班健身室老闆正用 WhatsApp 互通有無，更還設計了顧客注意事項表互相參考。」

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▲ GMT Fitness 創辦人盧向榮（左）。

盧向榮指的自定注意守則如下：

（1）運動前及運動後要配帶口罩；

（2）進入場內先量體溫；

（3）進入場內先用備有的消毒潔手搓手液；

（4）請保持使用場內可使用的健身器械；

（5）使用健身器械前後請使用備有的消毒液；

（6）場內活動請按 1.5 米距離練習及小組練習不能多過 8 人；

▲ 健身室難以在使用器械時保持 1.5 米距離。

淋浴設施會有以下控制感染安排：

（1）可以 「 隔 一個，開一個」方式 開放淋浴花灑頭，讓使用者之間保持至少 1.5米的社交距離；

（2）每 四小時清潔和消毒淋浴間至少一次；

（3）對設施包括儲物櫃進行定期環境清潔和消毒，每日最少一次；

（4）禁止共用個人用品 (例如毛巾 )。

盧向榮笑言，自己健身室的用戶已非常自律，健身時都會帶口罩，清潔器械方面亦足夠頻密。他說：「最難便是 1.5 米距離練習了，因大部分健身室都不大，器械放置的地方較接近。但無論如何都會儘量做，或者有人在旁用器械，自己便先不做吧。大家都希望健身室能快點回復常態，防疫還是最重要的。」

另一方面，GMT Fitness 的三個區域將會加上布簾分隔，三個區域分別是檑台、伸展區、器械區，他說：「浴室方面我們也是獨立的，也算是我們這種預約制的中小型健身室的優勢吧。在疫情下我們專注做更多一對一、一對二的教學，若果是一些會員制的大健身室，他們同時間甚至會有 60 人同時健身，反而難以做得這麼徹底。為了防止疫情在健身行業蔓延，無分大小，我們都不介意增加工作量的，希望藉著諗多一步，行多一步的做法，行業可以變得更好。」

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