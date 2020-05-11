【疫市營商】抗菌塗層產品五花八門　採本地大學科研成果產品生意做更多

新冠肺炎肆虐，大量抗疫產品應運而生，抗菌塗層選擇之多前所未見，質素其實無甚麼保證。有公司主打科大最新研發的新型智能殺菌塗層，站在用戶角度提供最讓人安心的產品，成功殺出血路。

「建滔淨化」銷售經理 Samson Liu 表示，市面充斥不同抗菌塗層產品，對於市民來說資訊混亂：「例如近來流行的『光觸媒』需要陽光或紫外線激活殺菌效能，但不少場地如寫字樓、補習社本身沒陽光又或者貼了防 UV 玻璃紙，想激活殺菌功能要再想辦法，又有些餐廳關店後會用紫外線燈消毒……防疫方法無數，效果各有不同，對消費者來說甚複雜。」

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▲ 建滔淨化有限公司銷售經理 Samson Liu。

Samson 直言，消費者對防疫產品的要求其實非常簡單，「有效」永遠是最優先考慮，而如何給到消費者信心便是關鍵。

建滔淨化公司採用的產品是香港科技大學在 3 月時推出市面的新型智能殺菌塗層，科技大學指此塗層能殺滅 99.9% 的貓杯狀病毒，貓杯狀病毒被視為檢測殺毒效果的指標，抗藥性高於所有冠狀病毒，包括引發當前疫情新型冠狀病毒。新型智能殺菌塗層由體溫激活，只要接觸就會產生殺毒效果，有效期 90 日。

此產品暫時只有數間指定代理，建滔淨化便是其中之一。Samson 說：「市場一直都在尋找著肯定能幫到自己的產品。補習社、美容公司之類的公司，相對於噴塗層所花費的錢，他們最重視能否讓客人重拾信心，說服客人再次光顧。」

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▲ 辦公室的電腦是細菌溫床，要重點噴消毒塗層。

Samson 指出現時市面上已有大量類似產品，不少都在宣傳上取巧，例如指產品可殺滅 99% 細菌，但又無提及對新冠肺炎有否效果，有沒用仍然存疑；有些產品有不少證書，但到底這些證書又不代表可以殺滅新冠肺炎病毒。

相較於上述情況，科技大學的研究結果可以說是極有力的宣傳，現時建滔淨化的生意比預期中更好，不少客人主動聯絡他們。Samson 說：「除了政府部門例如消防署和一些學校外，現時我們都會為不同的中小企服務，而且我們會主動去幫他們在一些他們想不到的地方噴塗層，例如圍棋棋社我們就為棋子噴塗層，辦公室就噴電腦、鍵盤、垃圾桶、洗手間門柄等經常接觸的物件。希望細節位做好些，加強抗菌效果。多在用戶角度思考，才能將服務做得最好。」

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