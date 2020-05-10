【疫市營商】疫情影響包團轉攻散客　農莊引入大量親子活動吸家庭客

新冠肺炎肆虐影響到不少公司的經營模式，過往「小白兔音樂農莊」只做學校、機構等「B2B」生意，其後改變模式主打 B2C 勤做散客生意，成功在疫情期間站穩腳跟。

小白兔音樂農莊創辦人鄧丞峻（Ricky）表示，農莊過往只為學校、教會、公司等機構提供服務，惟疫情開始大危機便出現。他說：「新年那段時間教會停開、學校停課，客人都說要取消活動，我們立即便心知不妙，很快便決定轉型自救。」

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▲ 農莊有大量不同的設施。

農莊過往每天能接待 400 至 500 個客人，由於不對外開放的關係，就算有參加過學校旅行的家長表示有興趣再來農莊玩，礙於未有相關服務亦只好拒絕；現在轉為專攻散客。他說：「畢竟受限於政府的防疫政策，估計有段時間都不會再有旅遊巴送客人過來，家庭散客因而變成了我們的出路，做得密一點每天也能做到近 200 個客，在疫市來說算是不錯。」

小白兔音樂農莊足有 10 萬平方呎大，要安全地容納 200 人非常容易。鄧丞峻亦甚有頭腦，甫轉型即透過優惠定價打響口碑，設施活動也不會逐項收費，例如不想 BBQ 的話可以購買便宜一點套票。

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▲ 跳彈床。

鄧丞峻解釋：「賣票方面，小朋友的票價定價是比大人高的。因為大人省自己也不會減小朋友開支。既然來到戶外，自然便要開心。我們為了令他們覺得物有所值，更是新加入大量親子設施，包括不同的興趣班、歷奇活動、手工藝品班，以及煮竹筒飯、燒乳豬等特色烹飪活動。」

雖然活動多了，鄧丞峻反指所需人手反而少。農莊會先設定好一張時間表，入場家長原則上是自由活動，跟從時間表參與有興趣的活動即可，類似於攤位遊戲。

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▲ 親子活動之一：燒竹筒雞。

新收費模式非常受客人歡迎，尤其農莊可以讓小朋友接觸不同小動物，極適合近期想參與戶外活動，又不想跟其他人在商場逼的家長。鄧丞峻笑言，復活節時票價已調回正常水平，因做優惠時間太長，會令公司定位變得廉價。他解釋：「新模式有它的可取之處，未來新冠肺炎疫情好轉我們會做回 B2B 生意，但到時也會做 B2C 了，就看看要如何錯開營運時間了。」

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▲ 客人可以在農莊裏接觸不同小動物。

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