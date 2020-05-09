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【疫市營商】連鎖集團結業反有利小本經營　堅果奶茶店：打算Office區開新店

商管策略 12:50 2020/05/09

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珍珠奶茶/茶飲店在香港盛行多時，內地「過江龍」喜茶（HEYTEA）早前在香港分店連環結業，反而有利小店經營。有鰂魚涌小店就主打台式堅果茶飲，店主認為他們的產品定位為健康及素食，加上市場尚未有太多競爭，認為堅果茶飲可以一直做下去。

【相關文章】內地茶飲店喜茶敵不過肺炎？香港8間分店只剩2間

NUTTEA 負責人吳逸凱。

主打堅果茶飲 疫情下生意回勇

NUTTEA 主打台式堅果茶飲，去年在鰂魚涌及觀塘開業。負責人吳逸凱 (Herve) 表示，計劃開業時發現市面上有不少台式茶飲和珍珠奶茶店，因此決定開設堅果茶飲店。堅果較健康, 對牛奶敏感人士也不怕，且適合素食者，故他有信心堅果茶能跑出。

雖然新冠肺炎疫情下人流大減加上店舖位於商業區，但吳逸凱指店舖在疫市下仍然守得住，至少不用虧蝕。他續指，現時營業額為疫情爆發初期的 7 至 8 成，以目前經濟環境表現尚可。

【相關文章】店主兼做員工・食材損耗低 旺角新派茶室疫市撐得住

(左起)伯爵茶朱古力堅果奶蓋茶、繽紛火龍果奶蓋茶、芒芒堅果奶蓋茶

堅果茶飲有發展潛力 未來主攻商貿區

NUTTEA 店舖位於鰂魚涌及觀塘，吳逸凱指顧客以辦公室人士為主，一般在午餐及下午茶時間會較多定單。該店不時會推出優惠，例如逢星期五推出買 3 送 1 的外賣優惠。店舖除跟外賣平台合作，亦有自家外賣服務，客人只要在 WhatsApp 落單即可。

對於未來，吳逸凱看好堅果茶飲在香港的市場，故計劃在辦公室較多的地區再開分店。他認為這些地區的人士消費力較高；相反未必會在遊客區開分店，始終該區的租金較高。

【相關文章】茶飲店獲減租3成旺角開張 主打健康環保概念

堅果奶甚至成為女士的代餐之選

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撰文 : 廖淑瑩

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