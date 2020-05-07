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【疫市營商】天氣轉熱・準備復課復業 空調保養公司增人手應付需求

業界頭條 18:46 2020/05/07

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新冠肺炎疫情開始緩和，加上天氣轉熱，空調系統保養相關業務生意正由「冰河時期」解凍回升。專營中央冷氣系統業務的偉保工程，其總監王啟聰（Arthur）表示，今年初不少食肆因為疫情只做早市午市，冷氣機消耗變低，相關保養生意一度跌 4 成；幸而隨著疫情開始平復，加上天氣轉熱，不少商廈業主和客戶開始打電話「求救」，清洗空調系統準備復課復業。

王啟聰說：「冷氣機需要保養，不理會的話，問題不會消失只會一直累積，到夏天冷氣變成常用電器，就要補回清潔、保養和消毒的必要程序。」

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偉保工程開始招募人手應對夏天的工程需求。

隨著市道復甦，偉保工程亦開始招募人手應付夏天繁忙工作，王啟聰說：「過往我們都是在過年時接大額定單，結果因為新冠肺炎疫情一路順延。現在我們開始補回之前的工作量，雖然營業額暫時未能追回上年，但對於行業前景，我們還是樂觀的。」

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Photo：Schezar、Dick Thomas Johnson

撰文 : 陳文政

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