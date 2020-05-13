近年不少大品牌如星巴克（Starbucks）開設概念店，日本服務品牌 UNIQLO 也不例外，早前在東京都圈開設 3 間概念店，當中位於日本橫濱的 UNIQLO 公園（Uniqlo Park Yokohama Bayside），除了有 UNIQLO 及 GU 零售門市，亦設有戶外玩樂休閒空間，稱為「公園」也不出奇。至於「店非店」這種經營模式，反而能夠增加顧客體驗，並非把所有業務搬到網上才是王道。

概念店主打不同客群 加入科技元素

「UNIQLO公園」內除了設有門市外，亦設有攀岩、滑梯、彈床及其他兒童遊樂設施。公園主打家庭顧客，而位於原宿的概念店 Uniqlo Harajuku 則針對關注時尚配搭及創新科技體驗的顧客。這是首間適用於 UNIQLO 自家配搭《StyleHint》app 的線下門市。用戶可在《StyleHint》上傳圖片，再搜索 UNIQLO 及 GU 中相似的產品，app 便會提供搭配建議。

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▲ UNIQLO公園設有UNIQLO及GU門市

概念店憑獨特體驗吸客

網上購物雖盛行，但品牌實體概念店仍能吸引不少顧客，重點在於品牌在門市中增加豐富的「體驗」，因此近年不少奢侈品牌紛紛開設餐廳，以獨特體驗吸引消費者。例如去年 10 月在香港尖沙咀開業的 Tiffany Blue Box Cafe 便用上品牌的招牌顏色及 Tiffany & Co. 設計的 Color Block 餐具，為顧客創造獨特的體驗。另外，去年在意大利開業的 Gucci 餐廳，Emilia Burger 更成為顧客的「打卡」食品。

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▲ GUCCI Osteria奪得意大利米芝蓮指南的一星殊榮

▲ Emilia Burger 成為顧客的「打卡」的招牌菜

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Photo：UNIQLO、Gucci