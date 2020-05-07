售 $69.9 起有 ASTM Level 2!屈臣氏WatsMask 港產口罩規格大升級

新冠肺炎疫情有緩和，口罩供應漸多。屈臣氏早前公布推出港產口罩WatsMask 規格大升級!

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屈臣氏剛於 FB 為香港市民帶來好消息! 屈臣氏港產口罩 WatsMask 本來只達 ASTM Level 1 的規格，30 個一盒獨立裝售 $69.9 起已十分抵用! (詳細口罩生產廠房和規格資料可按此瀏覽)現在屈臣氏表示，口罩已獲已通過 SGS F2100 Level 2 (二級防護標準)測試，可說是抵上加抵。記者對屈臣氏港產口罩WatsMask WeCare 搶先試的報道，可按此瀏覽。

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之前市場最平，又獲 Level 2 認證的品牌為 HKTVMall 口罩的 $65 盒/30 個。今次屈臣氏可說是賣大包賣口罩，值得支持! 首批口罩 5 月中會在香港屈臣氏分店同電子商店陸續公開發售，廠方叫大家密切留意更新消息!

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▲ 屈臣氏WatsMask 港產口罩規格大升級

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