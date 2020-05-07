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【附訂購連結】港牌 Defender Masks 再賣現貨! PFE/BFE ≥99% 口罩售 $140/50個

行內熱話 03:33 2020/05/07

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 新冠肺炎疫情有緩和，口罩供應漸多。香港品牌 Defender Masks 自 3 月開賣後，再次發售現貨口罩。

【一文看清】12 大連鎖商戶+小店最新口罩供貨免費派詳情 供貨情況即日【不斷更新】 <<<唔想錯過口罩開賣請 Bookmark 

港牌 Defender Masks 口罩

今次 Defender Masks 發售的口罩是現貨，規格如下：
-3 層設計
-BFE ≥99%
-PFE ≥99%
-顏色:粉紅、寶藍、淺藍
(每盒將會混合兩隻顏色，隨機發售)
-中國製造
-售價
A)非獨立包裝 （成人）$160 (特價 $140)
B)獨立包裝（成人）$165
C)獨立包裝（中童）$165

【其他內容】PFE/BFE > 95% ! 港牌永利寶獨立包裝口罩售 $88/50個 現貨發售

港牌 Defender Masks 口罩

【其他內容】 港牌Savewo 救世口罩即日開賣! Type IIR 認證口罩售 $68 盒起 VFE/BFE>99% PFE>95%

 口罩訂購連結<<<< (以Whatsapp 落單) 

【附直購連結】現貨唔駛四圍撲! 惠康網店有人氣港牌 Protector 口罩原價發售

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

 → SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

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撰文 : 張文啟

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