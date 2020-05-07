【附訂購連結】港牌 Defender Masks 再賣現貨! PFE/BFE ≥99% 口罩售 $140/50個

新冠肺炎疫情有緩和，口罩供應漸多。香港品牌 Defender Masks 自 3 月開賣後，再次發售現貨口罩。

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▲ 港牌 Defender Masks 口罩

今次 Defender Masks 發售的口罩是現貨，規格如下：

-3 層設計

-BFE ≥99%

-PFE ≥99%

-顏色:粉紅、寶藍、淺藍

(每盒將會混合兩隻顏色，隨機發售)

-中國製造

-售價

A)非獨立包裝 （成人）$160 (特價 $140)

B)獨立包裝（成人）$165

C)獨立包裝（中童）$165

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▲ 港牌 Defender Masks 口罩

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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