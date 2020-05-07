【四層解構】口罩工廠都玩金屬元素! 推 Nano+ 納米銀離子 99% 滅菌 4 層口罩

疫情下香港人都愛買港產口罩，香港口罩廠的產品亦隨時代推陳出新。口罩工廠表示，將推 Nano+ 納米銀離子 99% 滅菌 4 層口罩。

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口罩工廠指將會推出一系列採用納米嶄新科技銀離子口罩產品 -「Nano+系列」。此 Nano+ 納米銀離子口罩採用四層設計，有以下的防護結構：

▲ 口罩工廠 Nano+ 納米銀離子 99% 滅菌 4 層口罩

第一層：25g 無紡布，能過濾 0.3 微米以上大顆粒，防水外層，防止飛沫滲透。

第二層：納米銀離子布，有效對抗流感病毒、MERS、SARS 等 650 多種細菌，持久釋放銀離子長效抗菌。

第三層：高靜電熔噴布，靜電吸附效果好，效率高，能過濾花粉、粉塵、pm2.5 等微粒，過濾效率達 99 %。

第四層：優質親膚無紡布，觸感柔軟，充分呵護臉部肌膚。

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▲ 口罩工廠指將會推出一系列採用納米嶄新科技銀離子產品

納米銀離子功能解構?

事實上，現時市面大部分的滅菌產品，大多採用銀離子原料，反而如政府派發 Cumask 所採用銅作滅菌的產品則較少 (詳情按此瀏覽)。

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廠方表示，銀離子為公認的抗菌物質，亦是天然礦物元素，銀是不具毒性，而具有氧化作用。藉高科技納米技術可使銀粒子活性變大，提高抗菌能力。在日常生活中常用於殺菌消毒，對於克雷伯氏肺炎菌、金黃色葡萄求菌等，均有 99% 的抑制功效。廠方表示，採用的物料已有 SGS 檢測有效滅菌、有效阻隔空氣中的細菌。

▲ 原材料由台灣供應，廠方亦附上由台灣供應商提供的SGS檢測報告。

廠方又指，納米銀離子有效對抗MERS、SARS 等650多種細菌，具有廣泛的抗菌抑菌功能。此外，納米銀離子本身具有自潔功能，能有效清除呼出氣體中的異味。

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