【多圖】日本製 Sharp 口罩中籤率低於百分之一 日本買家為「口罩神物」開箱

日本新冠肺炎疫情持續，日本電器生產商 Sharp 遂推出自家製口罩 MA-1050。於此口罩更在日本網民被稱為神物，近日有日本網民就對 Sharp MA-1050 口罩進行開箱。

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由於此口罩在首次抽選時吸引 460 萬名市民登記訂購，結果只有 4 萬人獲分配口口盒購買櫂，中籤率低於百分之一，所以被日本網友稱為神物! (購買方法可按此瀏覽)。

▲ Sharp MA-1050 口罩

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▲ 以25個一包包裝

有成功「中獎」的網民就分享 Sharp MA-1050 口罩的開箱相片。口罩右下方有看 SHARP 標誌，十分醒目。掛耳帶亦較為短身，可能對部分用戶而言不夠舒適。

▲ 口罩上的 SHARP 標誌十分醒目

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▲ 左方是 Sharp口罩,右方是日政府派的布口罩

網民分享的開箱片

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