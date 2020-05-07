天氣熱一日要換幾個口罩? K Kwong 教授夏天戴口罩防疫心得! 紙巾令口罩「更長命」

雖然近來香港新冠肺炎疫情稍為緩和，但市民也應繼續佩戴口罩防疫，減低病毒傳播的風險。沒錯這幾天天氣明顯告訴大家，炎熱又潮濕的夏季經已到來，出外戴口罩確是侷上加侷，不過想夏天戴口罩都保持舒適的話，都有方法的。以下請來化學博士 K Kwong（鄺士山）教授夏天戴口罩防疫心得。

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一次新冠肺炎，讓大家對口罩規格、等級更為在意，甚至不少人盲目追求防護能力高的口罩，但畢竟香港天氣漸為炎熱、潮濕，戴上 N95 等厚外科口罩或許太侷，故此 K Kwong 認為沒有戴上厚外科口罩防疫的必要，按需要戴回一般外科口罩或布口罩都已經足夠，當然要記緊正確佩戴口罩的。

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▲ 想口罩「更長命」的話，K Kwong 建議大家可在面部及口罩之間放置紙巾吸濕，延長口罩使用壽命。

K Kwong 指，如口罩已濕，又或者口罩佩戴了 4 小時左右就需替換。或者有人認為使用布口罩，會比使用外科口罩更換得更為頻密，之不過他反指「可能冇咁密」，原因是當中比醫護用的手術口罩更疏氣，所以未必更快變濕而需要替換。

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可能不少市民手上沒有太多可作替換的口罩，因此如想口罩「更長命」的話，K Kwong 建議大家可在面部及口罩之間放置紙巾吸濕，延長口罩使用壽命，不論戴外科口罩，或布口罩一類的可重用口罩，方法同為如此。紙巾擺放的位置，最緊要是邊緣要突出口罩，讓口罩邊緣不觸及面部，只因人們臉上流出的汗會滲至口罩邊緣，如沒有紙巾阻隔會令口罩更快變濕。當口罩變濕，過濾效能就會隨之變差。

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