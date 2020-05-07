疫情影響加工廠運作 冰島兩大捕鯨公司宣布暫停捕鯨

新冠肺炎疫情在全球大流行的情況下，不少原本人煙稠密的地方都變得安靜，而大自然界同樣因疫情關系而減少了人類的「騷擾」。不過疫情雖使大自然有一個難得的喘息機會，但同樣影響了經濟發展。在冰島的鯨魚肉加工廠，就因受疫情影響難以繼續營運，導致當地兩間大型捕鯨公司亦需宣布，將暫停今年夏天開始的捕鯨活動，當中一間公司更直接表明將永久停止捕鯨。

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據外媒報導，宣布暫停今年夏天捕鯨活動的公司是當地剩下最後的兩間大型公司，而其中一間專門捕捉小鬚鯨的「IP-Utgerd」董事總經理指，自當地禁止捕魚的海域擴大後，捕鯨的成本相對大增，所以他認為在冰島海域捕鯨的利潤不再，所以將決定停下來，永久不再捕鯨。

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另一捕鯨公司「Hvalur」的 CEO 表示，自去年日本退出國際捕鯨委員會，再加上今年新冠肺炎疫情的影響而實施一系列防疫措施，使當地的鯨魚肉加工廠營運難上加難，故此決定今年將不會派船出海捕鯨。

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據資料顯示，冰島是現時全球剩下三個捕鯨國中其中一個，而另外兩國分別為日本及挪威，不過冰島的捕鯨量一直不高，在 2003 年恢復捕鯨之後，冰島僅捕獲 1,505 條鯨魚。

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