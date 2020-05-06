坦桑尼亞指進口測試劑錯到離譜！連水果山羊都呈陽性反應？ 

新冠肺炎疫情持續，不少國家都向外採購相應的檢測試劑，希望能找出國内的潛在患者。然而，近日非洲國家坦桑尼亞的總統馬古富利就公開表示，他們從海外進口的新冠肺炎病毒測試劑出現很多「技術錯誤」，就連非人類的樣本都驗出呈陽性反應，要求將試劑退回。

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外媒引述馬古富利早前在一個活動中表示，坦桑尼亞當局為檢測這批從外國進口的新冠肺炎測試劑質量，特地隨機抽取了幾個非人類的樣本，並交給不知情的實驗室人員進行檢測。當中包括當地水果泡泡果（Pawpaw）、一隻山羊以及一隻綿羊。沒想到，試劑竟然顯示泡泡果跟山羊的樣本都呈陽性，十分離譜。

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馬古富利認爲，這意味有些根本沒有感染新冠肺炎的人被錯誤驗出陽性。他反問：「難道我們應對山羊和水果進行隔離？」又指出不是所有對坦桑尼亞的援助都有好處。雖然馬古富利沒有透露檢測試劑的來源，只表示來自國外，但就表明現在已對整個新冠肺炎檢測規程進行調查。

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