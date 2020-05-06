  • 28°C
香港時間 : 2020507日 (四) 01:39
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:粵港澳大灣區新機遇

熱門關鍵字 : 數碼轉型 網上推廣 5G FinTech MS Excel AI
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

坦桑尼亞指進口測試劑錯到離譜！連水果山羊都呈陽性反應？ 

行內熱話 00:00 2020/05/06

分享：

新冠肺炎疫情持續，不少國家都向外採購相應的檢測試劑，希望能找出國内的潛在患者。然而，近日非洲國家坦桑尼亞的總統馬古富利就公開表示，他們從海外進口的新冠肺炎病毒測試劑出現很多「技術錯誤」，就連非人類的樣本都驗出呈陽性反應，要求將試劑退回。

【一文看清】12 大連鎖商戶+小店最新口罩供貨免費派詳情 供貨情況即日【不斷更新】 <<<唔想錯過口罩開賣請 Bookmark 

外媒引述馬古富利早前在一個活動中表示，坦桑尼亞當局為檢測這批從外國進口的新冠肺炎測試劑質量，特地隨機抽取了幾個非人類的樣本，並交給不知情的實驗室人員進行檢測。當中包括當地水果泡泡果（Pawpaw）、一隻山羊以及一隻綿羊。沒想到，試劑竟然顯示泡泡果跟山羊的樣本都呈陽性，十分離譜。

【附直購連結】現貨唔駛四圍撲! 惠康網店有人氣港牌 Protector 口罩原價發售

馬古富利認爲，這意味有些根本沒有感染新冠肺炎的人被錯誤驗出陽性。他反問：「難道我們應對山羊和水果進行隔離？」又指出不是所有對坦桑尼亞的援助都有好處。雖然馬古富利沒有透露檢測試劑的來源，只表示來自國外，但就表明現在已對整個新冠肺炎檢測規程進行調查。 

【其他內容】 港牌Savewo 救世口罩即日開賣! Type IIR 認證口罩售 $68 盒起 VFE/BFE>99% PFE>95%

【其他內容】PFE/BFE > 95% ! 港牌永利寶獨立包裝口罩售 $88/50個 現貨發售

 → SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」：http://bit.ly/33C83cZ 

立即訂閱專享無間斷美股分析：http://bit.ly/2ZN5x1l

撰文 : 梁綺文

相關文章

【疫市營商】富臨獲減租4成小商戶無份 長沙灣廣場減租措施被指「大細超」
2020/05/04
【疫市營商】富臨獲減租4成小商戶無份 長沙灣廣場減租措施被指「大細超」
【疫市營商】台灣電子廠改產防疫用品 30日研發呼吸機賣到東南亞定單增3成
2020/05/05
【疫市營商】台灣電子廠改產防疫用品 30日研發呼吸機賣到東南亞定單增3成
盾牌出帖訴苦 賣貴價是自己身不由己 慘被大陸廠加價?
2020/05/05
盾牌出帖訴苦 賣貴價是自己身不由己 慘被大陸廠加價?
疫情 非洲 坦桑尼亞 肺炎 新冠肺炎 新冠肺炎疫情

上一篇文章

中國大量口罩廠倒閉！因國外對口罩要求嚴格致滯銷？

下一篇文章

【專訪】K Kwong 分析 CuMask 防護力三大疑團 批評銅芯抗疫口罩「派得太遲」
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

SME 精選

港人裸辭到大灣區創建科技公司 直言現在正是創業良機
港人裸辭到大灣區創建科技公司 直言現在正是創業良機
【財政預算案2020】中小企100％融資擔保很美好？食肆東主：批得快先救到燃眉之急
【財政預算案2020】中小企100％融資擔保很美好？食肆東主：批得快先救到燃眉之急
【Zoom 教學】Zoom 多人網上會議 Step by Step 教學！Home Office 必備！
【Zoom 教學】Zoom 多人網上會議 Step by Step 教學！Home Office 必備！
【一文看清口罩供應】口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網購 最新免炒價平價口罩供貨免費派情報 【即日不斷更新】
【一文看清口罩供應】口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網購 最新免炒價平價口罩供貨免費派情報 【即日不斷更新】
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣
中小企求 Fund 懶人包（1）籌錢不靠父幹
中小企求 Fund 懶人包（1）籌錢不靠父幹