IBM 人工智能助 IT 管理自動化

人工智能（AI）技術持續發展， IBM 宣布推出可在混合雲端上運作的 AIOps 方案，幫助管理人自動化工序，但並不是取代管理人。

建基於 OpenShift

IBM 雲端及數據平台高級副總裁 Rob Thomas 指出，多重雲端趨勢下， IBM 與 Red Hat 可一起向市場提供方案， IBM 會透過 Cloud Pak 及人工智能 Watson 幫助客戶克服當前成本、基建環境等挑戰。 IBM 在 Think 2020 網上會議上宣布推出 AIOps 方案，讓企業客戶可以透過自我偵測、診斷等實時回應資訊科技異常情況。

Rob Thomas 表示，新方案助客戶大幅下調 IT 運作成本及時間，並強調人工智能可幫助資訊總監將資源調配到更重要的工作上。據悉，新方案基於剛於上周推出的 Red Hat OpenShift 之上，可於混合雲環境中運作，亦可在現時分布式工作環境中心協同， IBM 亦宣布合作夥伴包括 Slack 及 Box，亦會跟傳統的 IT 監控解決方案服務商 Mattermost 和 ServiceNow 合作。