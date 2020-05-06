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新冠肺炎疫情下雲端市場收入増 3 成

數碼轉型 22:50 2020/05/06

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新冠肺炎疫情下雲端服務需求增加可以想像，今年首季全球在方面的開支就增加 34% ，頭兩位仍是 AWS 及 Azure 佔有利位置，但值得留意是仍有 4 成市場由各大大小小廠商佔據，市場仍存空間。

市場分析機構 Canalys 報告指出，科技基礎設施服務支出今年首季度再創新高，增長 34％ ，達到 310 億美元。 隨著 COVID-19 疫情出現，全球多地採用遠程工作模式，推動雲端服務增長。

面對業務中斷等威脅，企業因而需尋求方案。 報告指，在線協作工具，電子商務及消費者雲端服務的需求激增，帶動雲端基建需求增長，令雲服務供應商受惠。

不過報告亦指出，大型企業反而在遷移和轉型雲端項目方面出現放緩，抵消了部分增長。至於各家廠商市場佔有率排位則沒多大改變，報告提到，AWS 仍保持領導地位，今年首季佔整體市場 32％ ，銷售額增長 33％ 。而微軟 Azure 銷售額增長更達 59％ ，市佔方面則則達 17％ 。 Google Cloud 則排第 3 ，第 4 位是阿里雲，不過兩者的市佔非常接近。佔整個雲端基建服務市場同是 6％ 。

撰文 : | 彭振濠

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