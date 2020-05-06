針對電訊商 IBM披露5G時代新攻勢

5G 時代來臨，除了消費者有新服務，對傳統科技廠商亦是商機， IBM 就推出針對電訊商的 5G 網絡邊緣方案及配套服務，希望切入這個新區隔。

IBM 在 Think Digital 網上會議上宣布針對企業及電訊商在 5G 時代的網絡邊緣運算方案，會為業界提供生態環境及支援。收購 Red Hat ， IBM 動作頻仍， IBM 雲端科技總監 Hillery Hunter 表示，會跟 Red Hat 開源技術結合，為電訊商及企業在雲端上提供服務。

在會議上，IBM 宣布推出多項方案及服務，包括 IBM Edge Application Manager ，該方案具自動管理能力，可協助部署人工智能（AI）、物聯網等方案，亦可提供大規模的實時分析能力。 Hillery Hunter 指，該方該可透過單一管理員同時管理 10,000 個邊緣節點。 是基於開源項目 Open Horizon 的方案。

此外，IBM 宣布推出 IBM Telco Network Cloud Manager 及專責服務電訊商及邊緣運算專家團隊，幫助各行業在5G推出及應用時的部署。