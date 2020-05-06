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滙豐推出商業客戶專用 API 推動服務轉型

數碼轉型 22:45 2020/05/06

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減少社交接觸間接推動數碼方案，其實不少流程都可透過網絡管理，滙豐就跟 NOVA 合作推出商業客戶專用應用編程介面（Application Programming Interface；API） ，該中小型企業展開業務同時可開立銀行戶口。

滙豐指出，新開放 API 是全港首試，可連接至第三方服務平台，是該行開放銀行（Open Banking）服務的新發展，並鼓勵多方合作，共同提供綜合客戶體驗。

滙豐今次合作夥伴是企業服務供應商 NOVA Group  ，新 API 是兩家公司合作研發，對客戶言，當成立新公司時，商業客戶只需使用 NOVA 網上公司註冊服務，可一併於 NOVA 平台（www.nova.com.hk）選擇申請滙豐商業綜合戶口。透過這開放 API 功能， NOVA 亦可助企業預先填妥滙豐的開戶申請表格，直接將文件傳送至滙豐的開戶平台。而滙豐接收到來自 NOVA 的開戶申請文件後，將會跟進開戶申請。

滙豐香港工商金融主管趙民忠在新聞稿中指出：「開放銀行的發展，可助進一步鞏固香港的金融科技中心地位，並提供更多服務轉型的空間。」

撰文 : 彭振濠

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