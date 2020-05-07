【疫市營商】科技資助計劃多中小企選擇困難？業界：應先照顧本地方案商

新冠肺炎肆虐，香港特區政府近期推出不少招數救市。香港無線科技商會主席羅國明（Roy）SME.hket 記者訪問時指，政府資助方向應更加強扶助本地方案商，例如企業使用香港公司的產品時能得到額外資助，幫助香港科創中小企渡過難關之餘，又能扶植本土行業。

羅國明坦言，政府近來確推出不少救市措施，如「幫中小企出糧」，上限港幣 9,000 元，惟 IT 行業人工偏高，數萬元人工是常態，政策不算是完全幫到業界，但無論如何仍能有一定成效。他認為，業界更需要加快融資計劃審批，讓初創企業可以有錢渡過眼前難關。

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▲ 香港無線科技商會主席羅國明。

對於遙距營商計劃（D-Biz），羅國明指新措施能鼓勵企業轉型，加速企業採用資訊科技改善營運推廣。鑑於新冠肺炎疫情，很多公司實施在家工作（home office）政策，令 Zoom 等過往很少人知道的通訊軟件大受歡迎；企業未來可以透過 D-Biz 繼續為公司增值，但政策仍可進一步改善。他說：「政府常說扶助初創企業、支持本地公司，但可以預見未來不少申請人會購買國外軟件。」

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羅國明亦對於政府的資助方式有保留。他解釋：「這個政策能否優先惠及香港科創公司？政府只要微調政策，例如優先處理採用香港科創公司的產品的申請，又或者用他們的產品的話申請額能再多一點，由上限 30 萬元變成 35 萬元之類。Zoom 之類的視像會議軟件香港絕對有同類產品，事實上企業用通訊軟件方面也有不少選擇，要知道這種軟件的加密程度是要符合某項規格。以銀行為例，他們便要跟從指引使用相關的企業通訊軟件溝通，肯定不可以用 WhatsApp ，對他們來說便需要買相關軟件，但未有誘因的話，他們其實是很難採用香港本地產品。」

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