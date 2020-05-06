屈臣氏港產口罩WatsMask WeCare搶先試! BFE及PFE≥99% 記者開箱實測防水透光透氣度

屈臣氏早前宣布加入口罩生產行列，並將於5月中正式發售。市面口罩良莠不齊，不少港人關注口罩的質素，記者開箱實測屈臣氏口罩自家品牌口罩WatsMask WeCare，每盒30個獨立包裝，口罩下方印上「ASWI❤WE CARE」，代表A.S.Watson Industries。

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WatsMask WeCare 口罩沒有網民擔心的「膠味」，而且鋼線緊貼鼻樑，同時亦透氣舒適。剪開口罩後，看到由三層不織布構造，外層防水力強；中間不織布過濾層在燈光底下亦不透光，盒上描述此層有效阻隔細菌和不少於0.1微米的微粒；內層柔軟。

▲ WatsMask WeCare屈臣氏港產口罩

▲ 記者試戴屈臣氏口罩，鋼線緊貼鼻樑，同時亦透氣舒適。（朱悅瀅攝）

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▲ 剪開口罩後，看到由三層不織布構造。（朱悅瀅攝）

屈臣氏表示，口罩經SGS測試符合B.F.E. 及P.F.E 細菌及顆粒過濾率≥99%。另外，所有口罩批次亦已安排ASTM Level 1 & 2 認證。每盒30個售價為79.9元，易賞錢會員可享獨家優惠價69.9元。屈臣氏口罩購買 FAQ 可按此瀏覽。

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▲ 外層防水力強。（朱悅瀅攝）

屈臣氏口罩規格

認證：B.F.E.及P.F.E≥99%

數量：每盒30個獨立包裝

呎寸：175x95mm

售價： 79.9元；易賞錢會員 69.9元

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▲ 中間不織布過濾層在燈光底下亦不透光。沒有「星星」睇（朱悅瀅攝）

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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