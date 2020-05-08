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【疫市營銷】推日用品代購直送・母親節飲食優惠 商場人流減諗計救亡

商管策略 07:59 2020/05/08

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新冠肺炎疫情市民減少外出，對網上購物需求大增。商場亦要變陣吸客，除了推出店舖優惠折扣，甚至跟貨運平台合作，推出免運費外送服務。商場設有代購團隊，為顧客代購外賣食物及生活用品，再由貨運平台送到家中。

商場推代購專線

D．PARK 愉景新城本月初推出商場免運費外送服務，荃灣區居民可以直接透過即時通訊軟件與代購團隊聯絡購買各種物品。現時商場提供免運費美食快遞服務，未來亦會將外送服務拓展至其他產品，如：日常生活用品、家電、大型傢俬，均可在 WhatsApp 落單專線購買。除了滿足顧客對網購的需求外，同時將線上商場購物普及化。

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商場推母親節飲食優惠

同區商場荃灣廣場亦在母親節推出飲食優惠，當中悦私房菜推出母親節套餐，毋須港幣 1,000 元即可享用 4 人餐；Pizza Express 則推出午市套餐買 3 送1 優惠，只適用於星期一至四 5 時前，優惠期至 12 月 20 日。

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撰文 : 廖淑瑩

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