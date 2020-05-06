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【疫市營商】本地遊復甦大澳生意逆轉 餐廳推最低消費防「齋坐」

業界頭條 20:17 2020/05/06

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新冠肺炎疫情開始緩和，不少市民在假日會選擇郊遊，大澳、西貢、長洲全屬熱門地區，大澳更有「人滿之患」。大澳文化工作者詹家偉表示，大澳在肺炎疫情期間仍有一定人流，反而去年反修例活動期間人流急降。

詹家偉說：「今年 2、3 月時受新冠肺炎疫情對人流影響比較細，但最嚴重還是限聚令和餐廳禁坐一半座位，當時大澳全區的餐廳休息了足足 2 個星期；幸而重新開業便一直非常好生意。」

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大澳的巴士站人滿為患。

詹家偉續稱，近一兩星期大澳遊客特別多，估計是由於新冠肺炎疫情緩和又無法出國旅行，便開始找本地景點遊玩；傍晚遊客離開大澳時，巴士站人龍極長，龍尾甚至要排到附近碼頭和防波堤。

詹家偉又說：「大澳有些小吃店非常出名，例如『炸沙翁』的人龍比之前長最少 3 倍，非常誇張。部分餐廳甚至推出最低消費港幣 80 元，防止有人坐得太過舒服佔用座位太久。畢竟我們近海，有些餐廳環境確是非常好的。」

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大澳食店人頭湧湧。

至於生態遊方面，受限於限聚令依然全線暫停，他預計最少到 7 、8 月生態遊才會重開，不過現時已有不少市民選擇行山、踏單車進大澳，既享受郊外環境，到步後又可享受大澳風光及美食。

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撰文 : 陳文政

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