何栢良指CuMask用料跟內衣褲物料相近 高危地方要用回外科口罩

政府將向全港市民免費派發由香港紡織及成衣研發中心開發之可重用口罩－CuMask 銅芯抗疫口罩，備受全城關注。港大感染及傳染病中心總監何栢良出席電台節目時，提及銅芯抗疫口罩由於只能清洗，不可消毒，因此建議 4 類人士避免使用，用回外科口罩會較好。

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何栢良提到，因着 CuMask 銅芯抗疫口罩「只能清洗，不可消毒」的特性，因此他建議 4 類人士避免使用，包括：

1）出現發燒、呼吸道感染病徵者；

2）接受家居檢疫者；

3）確診或懷疑個案者及其緊密接觸者；

4）到醫院及老人院等高危地方人士，以防口罩表面帶有病毒而增加傳播風險。

他指出，由於銅芯抗疫口罩起用 6 層物料製成，如長時間佩戴，呼吸阻力或較外科口罩大。

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▲ CuMask 銅芯抗疫口罩

針對銅芯抗疫口罩本身，何栢良表示當中測試結果不錯，擁有一定程度的防水及防菌功能，跟市面上的內衣褲物料相近。可改善的地方是口罩最外層的顏色，令其觀感更佳。

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▲ 何栢良建議 4 類人士避免使用銅芯抗疫口罩

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