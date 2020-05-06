  • 29°C
香港時間 : 2020506日 (三) 20:33
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:粵港澳大灣區新機遇

熱門關鍵字 : 數碼轉型 網上推廣 5G FinTech MS Excel AI
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【母親節2020】小店推花藝班DIY心意贈媽媽 火速滿座追回營業額

業界頭條 19:36 2020/05/06

分享：

新冠肺炎疫情漸趨緩和，市道開始復甦，有花藝公司在母親節推出母親節花藝班追回營業額，甫一推出旋即「滿座」。花藝公司 Hello.MissFloral 創辦人 Fannie Lam 說：「我們一直都有開辦不同花藝班，眼見母親節快到了，我們就在早一天安排相應花藝班，反應很好，8 人一班很快就額滿。」

母親節是每年 5 月的第二個星期日（今年是  5 月 10 日），Fannie 將花藝班定在 5 月 9 日，讓客人在周末學習後可立即將成品送給媽媽，非常方便。體貼的課程安排除了吸引到不少孝順仔女外，部分學生更是帶媽媽一起上課。

【相關文章】中環OL辭職發展園藝事業 走過低潮為他人帶來快樂

Fannie 表示母親節花藝班非常受歡迎。

為應對花藝班和母親節花束的市場需求，Fannie 早早便預訂了一批進口花材，說：「母親節自然不會用廉價花材，我們採用了一些高級花，例如較為高價的庭園玫瑰，普通人亦能看得出分別。現時花材的價錢開始上漲了，又因為新冠肺炎疫情，進口花供應沒有過往穩定，所以更要早點落單。」

【相關文章】厭倦平庸之路 OL終生學習成花藝師

訂製花束都以進口花材為主確保質素。

Fannie 續稱，花材其實一直都不便宜，Hello.MissFloral 專營訂製花束，一直都以進口花材為主來確保出品質素，成本頗高。但隨著疫情緩和，人們開始肯消費，對於花藝班和花束的的未來市場，她還是樂觀的。

【相關文章】鮮花禮盒零售生意慘淡 改推B2B抗疫花籃救市

一文看清：12 大連鎖商戶+小店最新口罩供貨免費派詳情 供貨情況即日【不斷更新】  <<<唔想錯過口罩開賣請 Bookmark

盡覽香港企業銷售和推廣情報：
→ SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

撰文 : 陳文政

相關文章

【節日營銷】限聚令放寬出外慶祝母親節 半價嘆意大利菜・豪華海鮮餐DIY
2020/05/05
【節日營銷】限聚令放寬出外慶祝母親節 半價嘆意大利菜・豪華海鮮餐DIY
【疫市營商】訪港旅客大減酒店變陣做WFH市場 客房日租330元包午餐及下午茶
今日
【疫市營商】訪港旅客大減酒店變陣做WFH市場 客房日租330元包午餐及下午茶
商業營銷 疫情 母親節 小店 肺炎 新冠肺炎 新冠肺炎疫情

下一篇文章

【一文看清口罩供應】口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網購 最新免炒價平價口罩供貨免費派情報 【即日不斷更新】

緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

SME 精選

港人裸辭到大灣區創建科技公司 直言現在正是創業良機
港人裸辭到大灣區創建科技公司 直言現在正是創業良機
【財政預算案2020】中小企100％融資擔保很美好？食肆東主：批得快先救到燃眉之急
【財政預算案2020】中小企100％融資擔保很美好？食肆東主：批得快先救到燃眉之急
【Zoom 教學】Zoom 多人網上會議 Step by Step 教學！Home Office 必備！
【Zoom 教學】Zoom 多人網上會議 Step by Step 教學！Home Office 必備！
【一文看清口罩供應】口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網購 最新免炒價平價口罩供貨免費派情報 【即日不斷更新】
【一文看清口罩供應】口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網購 最新免炒價平價口罩供貨免費派情報 【即日不斷更新】
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣
中小企求 Fund 懶人包（1）籌錢不靠父幹
中小企求 Fund 懶人包（1）籌錢不靠父幹