【母親節2020】小店推花藝班DIY心意贈媽媽 火速滿座追回營業額

新冠肺炎疫情漸趨緩和，市道開始復甦，有花藝公司在母親節推出母親節花藝班追回營業額，甫一推出旋即「滿座」。花藝公司 Hello.MissFloral 創辦人 Fannie Lam 說：「我們一直都有開辦不同花藝班，眼見母親節快到了，我們就在早一天安排相應花藝班，反應很好，8 人一班很快就額滿。」

母親節是每年 5 月的第二個星期日（今年是 5 月 10 日），Fannie 將花藝班定在 5 月 9 日，讓客人在周末學習後可立即將成品送給媽媽，非常方便。體貼的課程安排除了吸引到不少孝順仔女外，部分學生更是帶媽媽一起上課。

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▲ Fannie 表示母親節花藝班非常受歡迎。

為應對花藝班和母親節花束的市場需求，Fannie 早早便預訂了一批進口花材，說：「母親節自然不會用廉價花材，我們採用了一些高級花，例如較為高價的庭園玫瑰，普通人亦能看得出分別。現時花材的價錢開始上漲了，又因為新冠肺炎疫情，進口花供應沒有過往穩定，所以更要早點落單。」

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▲ 訂製花束都以進口花材為主確保質素。

Fannie 續稱，花材其實一直都不便宜，Hello.MissFloral 專營訂製花束，一直都以進口花材為主來確保出品質素，成本頗高。但隨著疫情緩和，人們開始肯消費，對於花藝班和花束的的未來市場，她還是樂觀的。

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