【附訂購網址】樓上加推 2 萬盒口罩! 快閃半價優惠售 $79盒/50 個 共推 200 萬個口罩 記者實測訂購

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新冠肺炎疫情有緩和，口罩供應漸多。樓上有限公司剛表示，再加推半價發售 50 個一盒的成人三層口罩。
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樓上有限公司表示，今日中午 12 時起進行網上預訂成人三層口罩，原訂發售 2 萬盒，現加推 2 萬盒，即共有 4 萬盒，即有 200 萬個口罩。這款「樓上」口罩原價 $180，現只售為 $79/50 個。
用戶登記成功後，就可以輕鬆到店付款取貨。登記網址 https://bit.ly/2RE2CFF
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記者訂購實測
口罩規格
-成人三層口罩(一盒50個)
-BFE > 95%
-生產廠房符合國家一次性防護口罩要求(T/CTCA 7-2019)
-過濾要求通過香港標準及檢定中心檢測
- 中國製
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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。
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撰文 : 張文啟