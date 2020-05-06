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【附訂購網址】樓上加推 2 萬盒口罩! 快閃半價優惠售 $79盒/50 個 共推 200 萬個口罩 記者實測訂購

行內熱話 14:29 2020/05/06

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新冠肺炎疫情有緩和，口罩供應漸多。樓上有限公司剛表示，再加推半價發售 50 個一盒的成人三層口罩。

【一文看清】12 大連鎖商戶+小店最新口罩供貨免費派詳情 供貨情況即日【不斷更新】 <<<唔想錯過口罩開賣請 Bookmark 

樓上有限公司表示，今日中午 12 時起進行網上預訂成人三層口罩，原訂發售 2 萬盒，現加推 2 萬盒，即共有 4 萬盒，即有 200 萬個口罩。這款「樓上」口罩原價 $180，現只售為  $79/50 個。

用戶登記成功後，就可以輕鬆到店付款取貨。登記網址   https://bit.ly/2RE2CFF

【其他內容】 港牌Savewo 救世口罩即日開賣! Type IIR 認證口罩售 $68 盒起 VFE/BFE>99% PFE>95%

記者訂購實測

登入網址後，要等待一會。記者大約等了 10 分鐘

買家只需填入簡單資料，以後手機就會收到QR code，按指示即可到已選擇的分店取貨。

口罩規格
-成人三層口罩(一盒50個)
-BFE > 95%
-生產廠房符合國家一次性防護口罩要求(T/CTCA 7-2019)
-過濾要求通過香港標準及檢定中心檢測
- 中國製

【相關內容】香港政府免費派 CuMask 可重用口罩 附派發詳情

【附直購連結】現貨唔駛四圍撲! 惠康網店有人氣港牌 Protector 口罩原價發售 

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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撰文 : 張文啟

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