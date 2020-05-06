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【良心僱主】Airbnb裁員1900人 CEO幫員工謀後路兼提供醫保

商管策略 13:58 2020/05/06

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新冠肺炎重挫各行各業，當中旅遊業受嚴重打擊，網上宿旅平台 Airbnb 更宣布裁員 1,900 人！雖然大集團也撐不住要裁員保命，但公司執行長（CEO）Brian Chesky 卻為這些被遣散的員工做好準備，除了協助他們尋找新工作，亦繼續為他們提供健康保險，堪稱良心僱主。

營業額大跌 集中資源在核心業務

Brian Chesky 早前向員工表示，公司營業額下跌，需要減少公司支出，因此決定裁員 1,900 人，佔 Airbnb 全球 7,500 名員工的 25.3% 。Airbnb 宣布裁員後，連帶也令公司內部的產品部門進度停滯，例如運輸部、製作影片的 Airbnb Studios，以及營運奢華房源的 Airbnb Luxe，由此反映 Airbnb 正縮減各種實驗性或非本業的工作，將資源集中在核心業務上。

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Airbnb行政總裁Brian Chesky宣布裁員1,900人

裁員無可避免 後續支援贏民心

雖然公司大裁員，但亦為遣散的員工做好準備，公司會透過網站協助被裁的員工找到新工作，他們可以在網站加入個人資料、履歷等，以供潛在僱主評估。 此外公司還提供 4 個月職業過渡及安置服務，公司更允許所有員工離開時可帶走由公司提供的 Apple 品牌電腦。除了為遣散的員工尋找新工作，公司為美國員工提供 14 周的薪金，年資每多 1 年可以多領 1 周薪金。至於美國境外的員工也可獲得最少 14 周薪金，以及按年資比例增加的額外薪金。此外，Airbnb 會為被裁的美國員工承保 12 個月的健康保險，美國以外的地區將支付健康保險至今年底。

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Photo：Open Grid Scheduler@Flickr、Airbnb

撰文 : 廖淑瑩

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