【管理Tips】 加設透明隔板・改用電子文件　企業因肺炎疫情棄開放式辦公室

新冠肺炎疫情稍為緩和，不少企業已回復正常工作時間，且促使企業改造辦公室，令員工可在安全的環境下工作；在歐美各地的初創企業，甚至暫時停用開放式辦公室，相信透明隔板、電子文件等或會成為未來辦公的新常態。

疫情令企業改造辦公室設計

美國初創企業思考如何將辦公環境的傳染風險減低，除了要求員工上班時戴上口罩、進入公司前量度體溫外，更計劃將原本寬敞的走廊分隔成較狹窄、只能單向行走的通道，甚至設置室外的聚會空間，避免員工在空氣不流通的環境開會或聊天。此外，行政上會減少實體文件傳遞改用電子文件，減少員工之間非必要的接觸。

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開放式辦公室受挑戰 透明隔板成趨勢

不少初創企主張開放式辦公室，但在新冠肺炎疫情下紛紛加設透明隔板，變成一個個小隔間，令員工縮在自己的空間裏。對於初創企業來說，開放式辦公室目的是促進員工交流和合作，但這種面對面的近距離辦公模式，卻形成防疫的缺口，取而代之的是將員工分隔起來的辦公室設計。

人力資源顧問公司 OperationsInc 總裁 David Lewis 表示，未來透明隔板的高度會「非常高」，甚至會高過頭頂。對於歐美國家來說，繼戴口罩之後，辦公室隔板的設計似乎又一次要求他們犧牲「自由」、保護健康的挑戰。

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