CareHK PFE/BFE ≥ 98% 港產口罩出大貨! 20 萬個口罩已送往實惠待售

新冠肺炎疫情持續，口罩已成港人的必需品，尤其是香港製造的口罩就最受歡迎。CareHK 匯愛表示，第 4 批 20 萬個口罩又製成，並已送往實惠待售。

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匯愛在 FB 表示，新一批 20 萬個 PFE/BFE ≥ 98% 成人口罩已製成，並成功運送至 Pricerite 實惠貨倉。廠方表示，大部份收集的意見均認為網上抽籤方式較為公平，所以會繼續。至於官何時才公布新一輪登記，要待 Pricerite 實惠方面公布。照以往做法，應該都是這幾日會公布。

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