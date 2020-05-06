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CareHK PFE/BFE ≥ 98% 港產口罩出大貨! 20 萬個口罩已送往實惠待售

行內熱話 03:09 2020/05/06

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新冠肺炎疫情持續，口罩已成港人的必需品，尤其是香港製造的口罩就最受歡迎。CareHK 匯愛表示，第 4 批 20 萬個口罩又製成，並已送往實惠待售。 

【一文看清】12 大連鎖商戶+小店最新口罩供貨免費派詳情 供貨情況即日【不斷更新】 <<<唔想錯過口罩開賣請 Bookmark

匯愛在 FB 表示，新一批 20 萬個 PFE/BFE ≥ 98% 成人口罩已製成，並成功運送至 Pricerite 實惠貨倉。廠方表示，大部份收集的意見均認為網上抽籤方式較為公平，所以會繼續。至於官何時才公布新一輪登記，要待 Pricerite 實惠方面公布。照以往做法，應該都是這幾日會公布。

【附訂購詳情】樓上半價賣口罩! 只售 $79 盒 50 個

【其他內容】日本製 Sharp 口罩再賣 50,000 盒! 以後每星期都會開賣 VFE/BFE/PFE 99% 高防認證口罩

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撰文 : 張文啟

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