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中國大量口罩廠倒閉！因國外對口罩要求嚴格致滯銷？

行內熱話 01:03 2020/05/06

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新冠肺炎疫情持續，全球閙口罩荒。可能因爲這樣，中國在對上數月湧現了大量口罩工廠。然而國外對口罩質量的要求嚴格，過往亦有不少國家退貨劣質口罩，更令中國當局早前發出通告，嚴厲檢測出口口罩的質量，結果導致大量口罩廠倒閉。

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據台灣媒體報道，中國内地網上流傳片段，只見安徽安慶一家口罩廠倒閉，而滯銷的口罩全被堆在院前，十分「壯觀」。實際上，内地網民早就指出安慶出現口罩廠倒閉潮。原來，安慶是中國防護口罩產業的基地，早前更一夜曝增數百家口罩廠，很誇張。但是現時當地已有不少口罩廠停工，主要是因爲口罩機和口罩材料價格暴漲，而生産出來的口罩又無法順利外銷。

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相反的是，不少工廠轉而生産熔噴布。有内地口罩廠員工透露，現時噴熔布價格已高達 70 萬人民幣（約 HK$77 萬）一噸，口罩厰成本大增自然無法經營下去。

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撰文 : 梁綺文

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