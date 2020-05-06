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【大陸豪客消失】香港名店結業潮？Prada．Tiffany & Co. 約滿後均不續租

業界頭條 01:00 2020/05/06

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新冠肺炎疫情影響經濟，出外購物的民眾以及旅客都減少，零售業更是首當其衝。近日，數間奢侈品牌都在香港分店租約期滿後相繼表示不續租，當中包括人氣品牌 Prada、Tiffany & Co. 及 Valentino 等。 

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雖然近日香港已持續多日沒有新增本地感染個案，假日大家亦更願意出外散心，但以往做遊客生意的銅鑼灣、尖沙咀等地區就依然人流不旺。可能因爲這樣，意大利奢侈品牌 Prada 位於銅鑼灣羅素街的 3 層旗艦店就表示租約期滿後不續租，分店已於 2 月 1 日結業。

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除此之外，Louis Vuitton 母公司 LVMH 亦有變動。被 LVMH 收購的美國珠寶首飾品牌 Tiffany & Co.，以及意大利名牌 Valentino 都在今年 3、4 月時不續租，結束位於尖沙咀 1881 Heritage 以及海港城的旗艦店。過往亦有傳 LVMH 將部分香港分區員工調往中國內地，甚至準備關閉 LV 位於香港銅鑼灣時代廣場的分店等。看來若香港零售業持續低迷，名店的結業潮可能陸續有來。

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數間奢侈品牌都在香港分店租約期滿後相繼表示不續租。

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撰文 : 梁綺文

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