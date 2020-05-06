【推廣策略】Dior Book Tote 新推中文字定制服務 袋上印名深受大陸客歡迎？

各大奢侈品牌偶爾也會推出限定款式、特別訂製服務等，使該產品變得更罕有，更加獨一無二。這些推廣手法一直以來都深受富豪們的喜愛。近日，奢侈品牌 Dior 在其官方微博上宣布由 2018 年推出的「ABC Dior」個性化訂制服務，近日將會加入全新的中文訂制服務，並以去年大熱的 Book Tote 袋款作示範，在袋上印上其代言人的中文姓名，被不少內地網民大讚。

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從該篇微博帖文可見，Dior 發表了 Angelababy、吳謹言、景甜等內地代言人的示範圖片，在長方形的 Book Tote 袋款上，中間的間條上印上各人的中文姓名，使手袋更加獨有，而內地網民紛紛均表示這個設計不俗。

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相反，這項新增的中文字個人化訂制服務則不太受香港網民歡迎，有網民嘲笑指在袋上印上姓名像小朋友的書包、校服等，全部需印上姓名，而有網民則認為印上名字後使這款袋的品位大跌，直言「成個大媽咁」，而且更有人認為加上名字的袋款略嫌「老套」。

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▲ 外國原款設計

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