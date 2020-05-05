【專訪】K Kwong 分析 CuMask 防護力三大疑團 批評銅芯抗疫口罩「派得太遲」

創新及科技局宣布，政府將向全港市民免費派發由香港紡織及成衣研發中心開發之可重用口罩— CuMask 銅芯抗疫口罩。消息一出備受全城熱談，大家都對派發口罩措施，以至產品本身都感到關注。本身都有推出可重用口罩 HK Mask 的化學博士 K Kwong（鄺士山）接受記者訪問時，批評銅芯抗疫口罩派得太遲，直言到了疫情後期才派口罩，着實沒大作用。

【一文看清】12 大連鎖商戶+小店最新口罩供貨免費派詳情 供貨情況即日【不斷更新】 <<<唔想錯過口罩開賣請 Bookmark

全民派罩派得太遲

對於政府將派銅芯抗疫口罩予全港市民的舉措，K Kwong 坦言「派得太遲」。K Kwong：「到了疫情後期才派口罩，着實沒大作用，不過不要緊的，可以留待下一季再用。」而他笑言，這款口罩其實是 2018 年的產物，但為何政府如今才派發。

【附訂購詳情】樓上半價賣口罩! 只售 $79 盒 50 個

▲ K Kwong 批評CuMask銅芯抗疫口罩「派得太遲」

對銅芯抗疫口罩之 3 大疑問

至於有關可重用的銅芯抗疫口罩本身，K Kwong 其實存在了 3 大疑問。K Kwong 提到的第一個疑問，是就現有資料所見，每洗一次這些可重用口罩，物料密度都會有改變，過濾效能定會一次比一次低。那麼問題來了，就是銅芯抗疫口罩用上何種物料，得以清洗 60 次？

【其他內容】日本製 Sharp 口罩再賣 50,000 盒! 以後每星期都會開賣 VFE/BFE/PFE 99% 高防認證口罩

第二個疑問是，政府新聞公布提到「銅芯抗疫口罩由香港紡織及成衣研發中心開發，口罩以人體工學設計，由 6 層物料構造而成」，讓 K Kwong 推斷當中倘以多層物料製造，理應戴上後呼吸是有難度，但他從數據可見卻非如此。因此，他不知道何以銅芯抗疫口罩能夠做到以多層物料製，但戴上後呼吸又沒大難度的情況。

▲ CuMask 採用 6層設計

【附直購連結】現貨唔駛四圍撲! 惠康網店有人氣港牌 Protector 口罩原價發售

K Kwong 從銅芯抗疫口罩結構來看，認為當中似以不織布製造，且有部分是黏上銅這種物料。他指：「第三個疑問是如銅芯抗疫口罩上的銅，以粒子形式存在，或許是納米粒子的銅，縱使接觸面積較大，算是對抑菌更有效，但若製作時處理物料不慎的話，當中會容易吸進肺部，衍生安全問題。」

故此於他而言，加入銅來製造口罩可能純為噱頭，原因是物理阻隔是不關銅的事，銅對口罩過濾效果是沒有任何影響。加上銅這種物料對抑菌是有幫助也好，惜對阻隔病毒的話，實際作用不大的。

→ SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」：http://bit.ly/33C83cZ

立即訂閱專享無間斷美股分析：http://bit.ly/2ZN5x1l