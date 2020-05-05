香港政府全民派罩 香港口罩廠: 唔怕競爭、遲到好過無到

特區政府正式宣佈為全港市民提供口罩防疫，早已自救的香港人自行出資開設口罩生產線，對政府措施表示歡迎，亦不影響生產和銷售計劃。

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就特區政府宣佈全民提供口罩，記者向本地多間口罩生產商查詢，會否影響口罩銷量，得到回覆普遍表示並不擔心。

由經民聯副主席、行政會員成員林健鋒牽頭成立的 CareHK Mask，與特區政府關係密切，發言人回覆表示並不擔心，設廠是希望為本地市埸提供口罩，相信在現時疫情下，口罩在中短期仍有需求，而且CareHK的售價相宜。80 後港人媽媽與丈夫設立的Simply Mask回應，相信政府免費派發口罩不會對口罩廠的銷量有很大影響。目前為止不是人人也可以接受重用口罩。

▲ CareHK Mask

另外，一次性口罩的派發亦不是持續性，相信口罩廠的銷量不會有太大影響。另一口罩廠Savewo救世口罩則認為，成立品牌目的不是以賺錢作為目標，樂見口罩短缺的情況得以解決。口罩為Savewo品牌其中的一個項目，產品包括其他個人防護用品，高科技消毒淨化產品等。

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特區政府表示，首批免費派發一次性口罩數量有 3,000 萬個，陸續分贈給香港市民，加上部分可重用口罩，會否因為供應舒緩而影響往後口罩廠的投資及產量調整？受訪廠商皆表示不會有影響及減產。

CareHK Mask 表示不會減產，仍會持續生産下去，而Simply Mask強調品牌本身是以色奪人，把功能性和潮流性的元素融為一體，為抗疫添上色彩。相信這市場定位不應會受到政府今次的計劃而影響。至於救世口罩則回覆Savewo口罩生產線及廠房已經投資完成，所以不會有影響。

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▲ Simply Mask

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有鑑於中國大陸，甚至台灣等地區，各地政府及民間在疫情擴散初期已經著手進行口罩生產安排，而台灣地區更迅速安排到全民供應口罩，今次特區政府的措施會否太遲？CareHK Mask 理解特區政府連月在搜購口罩上做了不少功夫，供應全港市民口罩亦需時。Simply Mask 認為政府需要時間去實行計劃及生產，做廠非一朝一夕的事情急不來，不能說政府的政策是太遲。至於 Savewo 救世口罩就覺得特區政府有做好過不做，遲到好過無到。

▲ Savewo救世口罩

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