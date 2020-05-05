【CuMask 實試】銅芯口罩實物試戴！「政府口罩」布料舒適但不夠貼臉下巴位可攝入手指？

特首林鄭月娥今日宣佈，政府將會全民派發可清洗重用 60 次的「銅芯抗疫口罩 CuMask」，5 月 6 日早上 7 時起可以登記【登記教學】，無論香港永久居民或非永久居民都可以登記領取，並由郵差派送上門。政府率先向傳媒派發 CuMask 口罩，記者就決定為大家實測，究竟 6 層的布口罩上臉效果又是如何？

【一文看清】12 大連鎖商戶+小店最新口罩供貨免費派詳情 供貨情況即日【不斷更新】 <<<唔想錯過口罩開賣請 Bookmark

CuMask 共有 6 層，由針織、梭織及不織布組成。最外層的布料由氧化銅加綿組成，能阻止飛沫、處理大的飛沫。中間則是 4 層不織布濾芯，包括兩層保護過濾層的支撐層；由微銅做成的不織布抗菌層，能抑制病毒、細菌；之後就是能阻擋大部分微利、細菌及飛沫的過濾層。最後一層，就是貼臉的柔軟内層，能處理溫度、濕度以及舒適度，保持用家皮膚乾爽。

▲ CuMask 内裏 4 層縫在一起的濾芯則頗厚，厚度比得上厚畫紙。

【附訂購詳情】樓上半價賣口罩! 只售 $79 盒 50 個

CuMask 口罩實試：

從外觀上看，CuMask 外層是亞麻色間條花紋，無論男女佩戴都合適，好不好看就見人見志。記者首先用手摸，發現外層與内層的布料都相當薄，能透光。相反，内裏 4 層縫在一起的濾芯則頗厚，厚度比得上厚畫紙。但記者佩戴後發現 CuMask 的透氣度比想象中好，加上外層與内層的布料都相當柔軟，戴上後頗為舒適。

【其他內容】日本製 Sharp 口罩再賣 50,000 盒! 以後每星期都會開賣 VFE/BFE/PFE 99% 高防認證口罩

▲ 記者戴上兩個口罩比較，發現 CuMask 尺寸比一般的成人口罩小一點。

值得留意的是，CuMask 並沒有鐵線，但官方在口罩剪裁上作出調整，讓口罩更能貼臉。記者認爲，CuMask 的尺寸比一般的成人一次性外科口罩小一點，但仍能包裹全臉。好的地方是口罩的鼻梁位置頗貼，即使沒有鐵線也沒有嚴重的漏出霧氣情況。但記者認爲，口罩下巴的部分不夠貼，臉小的朋友隨時出現一隻手指的空間。

【附直購連結】現貨唔駛四圍撲! 惠康網店有人氣港牌 Protector 口罩原價發售

▲ CuMask 下巴的部分不夠貼，臉小的朋友隨時出現一隻手指的空間。

→ SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」：http://bit.ly/33C83cZ

立即訂閱專享無間斷美股分析：http://bit.ly/2ZN5x1l