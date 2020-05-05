【CuMask 實物解構】成本只需 $40 多? 拆解銅芯口罩 6 層設計! 「政府口罩」含少量銅可抑制細菌

政府宣佈會向全港香港居民免費派發 CuMask 銅芯抗疫可重用口罩，其構這個「政府口罩」的構造究竟如何？簡單講，CuMask 銅芯抗疫口罩屬可重用的 6 層口罩，可清洗 60 次。CuMask 口罩由香港紡織及成衣研發中心研發，並獲創新及科技基金資助，符合美國材料與試驗協會（ASTM）F2100 一級標準。

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根據政府的官方資料，CuMask 銅芯抗疫口罩+由六層功能物料構造而成，其中兩層含少量銅，並以特別方法製造，可以抑制細菌、常見病毒和其他有害物質。6 層結構，亦有效阻隔飛沫，而這 6 層設計，由面至內層，分別為：外層、保護層、抗菌層、過濾層、保護層、內層。官方指出，口罩符合人體工學設計，使口罩緊貼面型，但留意此口罩並沒有鼻樑鐵線。

▲ CuMask 銅芯抗疫口罩頗厚身

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至於細菌過濾能力方面，官方資料指口罩在顆粒過濾效率（PFE）、細菌過濾效率（BFE）及合成血液穿透阻力（Synthetic Blood Resistance）方面，符合美國材料與試驗協會（ASTM）F2100 一級標準（檢測報告及專利資料可按此瀏覽）。口罩可以清洗 60 次【清洗及使用方法按此】，其後可以更換濾芯，繼續使用。

值得一提的是，CuMask 口罩由香港紡織及成衣研發中心研發，並獲政府資助 8 億元，以實報實銷方式收取資，其口罩設計已獲得專利，2018 年膺日內瓦國際發明展金獎。政府表示，因應疫情發展，局方有計劃再次派發新的 CuMask 濾芯予市民。創新及科技局指出，CuMask 的製作、連同郵遞等成本，約 $40 多元左右。

▲ CuMask 銅芯抗疫口罩擁有6層

▲ CuMask 銅芯抗疫口罩

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