【CuMask 點保養】政府派銅芯可重用口罩 規格．使用．保養程序 FAQ

政府今天公佈，會向所有香港居民免費派發 CuMask 銅芯抗疫可重用口罩【按此了解登記領取 CuMask 詳情】。但究竟這款可重用 CuMask 口罩，用法跟一般一次性口罩有何分別？CuMask 應如何清洗呢？是否需要換濾芯等等？以下記者會根據政府的官方資料，解答多條常見的 CuMask 使用及保養上的問題。

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1）CuMask 應該多久清洗一次？

使用過的 CuMask 口罩，必須每天清洗一次；若弄污或弄濕後，亦應清洗。

2）如何正確清洗 CuMask 口罩？

市民應該用肥皂及冷水，單獨「手洗」口罩，先在水中輕輕攪動和按壓，再用清水沖洗乾淨，然後晾乾。清洗時，毋須取出過濾層，切勿使用漂白劑、衣物柔順劑或含螢光劑的洗衣液。清洗後，不要擰乾、熨燙或用乾衣機烘乾口罩，以免影響其功能。

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3）首次使用口罩，需要先清洗嗎？

不需要，因為口罩包裝時已經臭氧消毒，初次使用前毋須清洗。

4）可以用熱水或漂白水清洗銅芯抗疫口罩嗎？

不可以。使用熱水、漂白劑、衣物柔順劑或含螢光劑的洗衣液，會影響口罩的功能。用普通肥皂及冷水單獨手洗便可。

5）一家幾口，可以同時清洗多個 CuMask 嗎？

政府建議，應把口罩單獨手洗。同時清洗數個口罩或與其他衣物混合清洗，有機會構成交叉感染。

6）市民可以將其他濾芯，放入 CuMask 銅芯抗疫口罩使用嗎？

政府免費派發的銅芯抗疫口罩連同濾芯屬專利設計，濾芯有含少量銅的布料，可以抑制細菌、常見病毒和其他有害物質；加上多層結構，能有效阻隔飛沫。政府不建議市民放入其他口罩濾芯使用，以免影響口罩整體的防護功能。

▲ CuMask 銅芯抗疫可重用口罩

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7）CuMask 銅芯抗疫口罩可以使用多少次？

口罩可清洗 60 次，其後只需更換濾芯，口罩便可繼續使用。官方表示，清洗 60 次後，過濾能力會差上不少，所以一定要更新。

8）如何正確佩戴 CuMask？

口罩有條紋一面向外，口罩應覆蓋口、鼻和下巴。將掛耳帶繞在耳上，使口罩緊貼面部，較彎曲的一邊向上。

9）銅芯抗疫口罩符合哪些國際標準？

口罩在顆粒過濾效率（PFE）、細菌過濾效率（BFE）及合成血液穿透阻力（Synthetic Blood Resistance）方面，符合美國材料與試驗協會（ASTM）F2100 一級 Level 1 標準。按此瀏覽檢測報告及專利資料

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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