【疫市營商】訪港旅客大減酒店變陣做WFH市場 客房日租330元包午餐及下午茶

▲ 顧客租住旭逸酒店(銅鑼灣)可在上午9時至下午5時入住豪華客房

新冠肺炎肆虐，訪港旅客人數大減，旅遊相關行業受嚴重打擊，自救是當然，但也要「巧立名目」講得通。有酒店集團就看準遙距工作模式商機，將酒店房間變成私人工作間，利用日租的方式租出，最平港幣 330 元有交易，更可享免費午餐及下午茶。

酒店看準遙距工作商機 客房變成工作間出租

在家工作（home office）成為新冠肺炎疫情下的新趨勢，但家中的環境隨時會影響工作效率。陞域集團旗下 Tang’s Living Group 最近為遙距工作者提供日租服務，將旗下酒店（悦品酒店、旭逸酒店、旭逸雅捷酒店及汀蘭居）房間變為工作間，日租只需港幣 330 元起，個別酒店更附送半自助午餐及下午茶，甚至可以以 5 折租用酒店會議室。集團在銅鑼灣及灣仔亦設有酒店，日租價錢同樣是 330 元起，顧客可以在上午 9 時至下午 5 時入住客房、有免費 Wi-Fi 無線上網服務、免費影印 (5 張) 及傳真服務。

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▲ 顧客日租旭逸酒店(荃灣)可享Eat@ease半自助午餐1位 (第2位只需另加港幣$70)

▲ 顧客租住旭逸酒店(銅鑼灣)可在上午9時至下午5時入住豪華客房

推母親節限時酒店住宿優惠

母親節亦是酒店推廣的好時機，半島酒店推出母親節限時周末住宿優惠，以港幣 2,020 元即可入住客房 1 晚。此外，早餐住客可享買一送一優惠，加餐廳 8 折美食優惠券，入住預訂期限由即日起至 2020 年 5 月 9 日。

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▲ 半島酒店推出母親節限時周末住宿優惠

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